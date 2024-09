Homem supostamente assassinado no lugar do irmão foi socorrido com vida, mas morreu dentro da ambulância

A Polícia Militar segue atrás de dois suspeitos de envolvimento no caso de um corpo carbonizado encontrado no interior de uma casa abandonada na Avenida Pedro II, no bairro Bonfim, Região Noroeste de Belo Horizonte.





Segundo o boletim de ocorrência, os militares foram acionados no início da tarde desse domingo (22/9) depois que Guardas Municipais localizaram o corpo carbonizado dentro do imóvel. A perícia foi acionada e realizou os procedimentos no local, mas não foi possível, até o momento, determinar o sexo ou a idade aproximada da vítima.





Câmeras de segurança de um comércio em frente à casa flagraram três homens entrando no imóvel com um carrinho de material reciclável coberto com um tecido claro. Os três descarregaram o carrinho no interior do imóvel e fugiram.





Um dos indivíduos, de 51 anos, foi identificado e localizado. Ele confirmou ser o homem que empurrava o carrinho e disse ser morador em situação de rua e dependente químico.

Na tarde de ontem, um homem conhecido como “Neguinho” ofereceu a ele uma pedra de crack para ele ajudar a empurrar o carrinho até o imóvel, mas alegou não saber o que estava sendo transportado.

O homem foi preso e encaminhado para uma delegacia. Os outros dois suspeitos flagrados por uma câmera de segurança seguem sendo procurados. A Polícia Civil investiga o caso.