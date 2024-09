PM entrou na residência e encontrou o idoso caído no quintal com graves lesões

Um homem de 65 anos morreu depois de ser atacado por um casal de pitbulls dentro de casa, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, na última sexta-feira (20/9). Outras duas pessoas ficaram feridas durante o ataque. Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou neste domingo (22/9) que apura o caso. Os animais, sem controle, precisaram ser executados a tiros pela Polícia Militar (PM).

Conforme registrado no boletim de ocorrência, os militares, assim que chegaram ao local, no Bairro Nossa Senhora das Graças, encontraram uma das vítimas, a irmã do idoso, de 49 anos, recebendo atendimento médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ela teve lacerações em uma das pernas. Naquele momento, questionada pelos militares, a mulher disse que o irmão e o sobrinho, de 36, ainda estavam dentro da casa.

A PM entrou na residência e encontrou o idoso caído no quintal com graves lesões no pescoço, na perna, nas axilas, além da região cervical. O Samu confirmou a morte dele ainda no local. O sobrinho da mulher foi resgatado no telhado casa, onde subiu depois de escalar uma árvore para fugir do ataque.

O rapaz mora ao lado e contou que, depois de escutar gritos de socorro da tia, foi ao imóvel, quando flagrou o cachorro mordendo o idoso e começou a dar pauladas na cabeça do cão, mas, mesmo assim, a violência não foi interrompida. Ainda de acordo com o relato do sobrinho, a fêmea, em seguida, veio em sua direção — momento em que subiu em uma árvore e acessou o telhado depois de levar uma mordida na perna. Ele foi atendido pelo Samu e dispensou encaminhamento ao hospital. A mulher passou por atendimento na Santa Casa de Misericórdia da cidade.

Animais abatidos: “Não havia outro meio”, diz PM

O capitão Jean, da Polícia Militar, em entrevista à imprensa local, declarou que a ação dos militares priorizou a segurança de quem ainda estava dentro da casa. “Foi necessário o uso de arma de fogo para que a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros ingressassem na residência. A gente nunca quer disparar contra os animais, mas não havia outro meio”, disse o militar ao portal Patos Hoje. Na ocorrência, a PM registrou que os pitbulls estavam muito agressivos e “fora de controle”. Com isso, naquele momento, havia “alto risco de exposição” para os policiais e bombeiros. Três filhotes foram recolhidos pela equipe de zoonoses do município.

Histórico de violência dos pitbulls

O casal de pitbulls pertencia ao filho da mulher, que havia morrido recentemente. Por essa razão, ela havia ficado com os animais. A PM narra no boletim de ocorrência ter apurado que, há menos de um mês, o idoso teria sido mordido na perna. Os cachorros, inclusive, já teriam atacado pessoas em via pública e matado outros cães.

O corpo da vítima foi conduzido ao Instituto Médico-Legal (IML). A Polícia Civil instaurou procedimento para apuração do caso.

Pitbull tem predisposição para ser agressivo?

Para o professor do curso de veterinária do Centro Universitário UniBH, Aldair Pinto, a agressividade dos cães não pode ser associada a uma raça específica. Em entrevista ao EM em outubro do ano passado, ele frisou que um animal avança por diversas razões — como, por exemplo, para defender a comida — e até sem motivos. Basicamente, o modo como o cão é criado e as características do ambiente onde ele vive são fatores que vão influenciar o comportamento.