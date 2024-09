Os moradores de duas ruas do Bairro Colina São Marcos, em Paraguaçu, no Sul de Minas levaram um susto na noite desse sábado (21/9). Um motorista perdeu o controle do veículo e invadiu as casas.







De acordo com o Corpo de Bombeiros, o impacto da batida provocou a queda de parte do muro de uma casa e danos ao telhado e a estrutura de alvenaria da residência vizinha.





O condutor do veículo sofreu ferimentos leves e foi encaminhado ao hospital local de referência para atendimento.





Os bombeiros fizeram o isolamento da área e interditaram as casas afetadas. Os moradores da casa mais atingida foram orientados a buscar abrigo na residência de familiares até o imóvel passar por uma avaliação técnica da Defesa Civil.





A Polícia Militar também esteve no local e acionou um engenheiro responsável da Defesa Civil para fazer a análise estrutural das edificações.

Um guincho foi mobilizado para a remoção do veículo e as residências afetadas permanecem interditadas até a conclusão das avaliações de segurança.