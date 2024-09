Um restaurante na Rua Joaquim Figueiredo, no Barreiro, em Belo Horizonte, pegou fogo por volta do meio-dia, neste domingo (22/9). O Corpo de Bombeiros informou que o incêndio teria começado em uma churrasqueira. Funcionários teriam tentado controlar as chamas com dois extintores, mas não conseguiram e acionaram os militares.







Os clientes foram retirados em segurança do local e ninguém ficou ferido. Havia o temor de que o fogo ameaçasse uma residência no andar superior, já que o incêndio atingiu o teto rebaixado de gesso do restaurante.

Durante o deslocamento das equipes dos bombeiros, os militares receberam a informação de que os funcionários e moradores teriam conseguido mais extintores e, assim, debelado o incêndio. No local, os bombeiros atuaram apenas no rescaldo.