Ao longo do ano as ondas de calor elevaram termômetros acima de 40°C, até em Belo Horizonte

As nuvens que trouxeram chuvas e um pouco de alívio para a Grande BH devem se dissipar aos poucos e voltar a dar lugar a um clima quente e de poucas nuvens.

Há previsão de grande variação de temperatura ao longo da semana, que pode cair a 15°C na manhã e superar 30°C à tarde, segundo os modelos de previsões do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A semana também terá uma forte atuação de uma massa de ar seco, que traz mais ondas de calor predominando em Minas Gerais. Em Belo Horizonte, os dias deverão ser de poucas nuvens de segunda-feira (23/09) a quarta-feira (25/09), com as temperaturas variando entre 16°C e 31°C, com umidade relativa do ar chegando a 25%. Na quinta-feira (26/09), o predomínio previsto é de dia claro, sem nuvens.



A segunda-feira (23/09) terá tempo encoberto em áreas do Sul de Minas, Centro-Oeste, Campos das Vertentes, Central e Metropolitana de Belo Horizonte. Podem ocorrer chuviscos em faixa estreita do Campo das Vertentes ao Sul de Minas, sobretudo nas áreas de divisa com Rio de Janeiro e São Paulo.

A menor temperatura prevista é em Camanducaia, no Sul, onde pode haver mínima de 16°C. Triângulo, Noroeste, Norte de Minas e vales dos rios Jequitinhonha, Mucuri e Doce devem ter céu claro e calor. Juvenília, no extremo norte, tem previsão de máxima de 34°C.

Na terça-feira (24/09), a massa de ar seco que provoca ondas de calor tem a previsão de maior alta de temperaturas, abrangendo áreas do Triângulo, Alto Paranaíba, Centro-Oeste, Sul de Minas, Região Central, Região metropolitana de Belo Horizonte, Zona da Mata, leste do norte de Minas e vales dos rios Doce, Jequitinhonha e Mucuri, segundo o Inmet.

As mais altas temperaturas devem ocorrer no Triângulo Mineiro, sobretudo na área do Pontal, nas divisas com Goiás, Mato Grosso do Sul e São Paulo, com Carneirinho podendo chegar a 41°C, Limeira do Oeste e Santa Vitória a 40°C.





Na quarta-feira (25/09), a área de poucas nuvens e calor se amplia e o clima encoberto que ainda predominava em parte do Sul de Minas e Campos das Vertentes deve se dissipar. Noroeste e Norte de Minas podem apresentar névoa seca. Não há previsão de chuvas para o estado, o que deve se repetir na quinta-feira (26/09), segundo as previsões do Inmet.