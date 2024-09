Moradores do condomínio Alphaville registraram o momento

Depois de um longo período de estiagem, choveu forte neste sábado (21/9) em Nova Lima, na Grande BH. Moradores do condomínio Alphaville registraram o momento.



De acordo com um deles, a chuva começou fraquinha, mas depois aumentou, com muitos raios e queda de pequenas pedras de granizo. Um raio caiu bem perto do condomínio e assustou quem estava por perto. Às 15h20, a chuva começa a diminuir.

O mesmo foi relatado por moradores de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. Em vários bairros, há relato de chuvas fortes e queda de granizo no início da tarde de hoje.

Belo Horizonte e outras 329 cidades estão em alerta para pancadas de chuva, de acordo com comunicado divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

As 330 cidades podem ter chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos de 40 a 60 km/h e queda de granizo. De acordo com o Inmet, há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.