Um contingente de 55 bombeiros e 64 brigadistas combate as chamas que ardem em incêndios florestais em seis localidades de Minas Gerais, na manhã deste sábado (21/09). Ontem, eram 104 focos de incêndio ativos, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).

Bombeiros e brigadistas combatem incêndios na APA Alto do Mucuri, Serra do Cabral, Refúgio Silvestre Macaúbas, APA Sul Serra do Caraça, Serra do Capivari e Parque Estadual do Rio Doce

O combate mais intenso se dá na região da Área de Proteção Ambiental (APA) Sul Serra do Caraça, já em seu 11º dia de combate em duas frentes, na Serra do Capivari e Morro da Água Quente e na Reserva Particular de Proteção Natural (RPPN) da Serra do Caraça, totalizando até as 11h o número de 83 combatentes, segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).

São 35 bombeiros militares e nove brigadistas na RPPN Serra do Caraça e seis militares e 33 brigadistas na Serra de Capivari. São utilizados nos combates 13 viaturas, um caminhão bomba, dois helicópteros e um drone destacados na área entre Santa Bárbara, Barão de Cocais e Catas Altas.



No parque Estadual da Serra do Cabral, em Buenópolis, no Norte de Minas, há o empenho de seis bombeiros militares e seis brigadistas com informações de que as chamas foram debeladas depois de dois dias, mas é feito trabalho de rescaldo, que é a fase final do combate ao fogo.

O rescaldo consiste em operações necessárias para garantir que todos os focos remanescentes sejam extintos, impedindo uma reignição. Durante o rescaldo, os bombeiros verificam minuciosamente a área afetada, apagando brasas e eliminando materiais que possam voltar a pegar fogo.

Já no Refúgio da Vida Silvestre de Macaúbas, em Santa Luzia, na Grande BH, quatro brigadistas e quatro bombeiros combatem as chamas no segundo dia de operações.

Além do combate e extinção do foco principal, as equipes construíram um aceiro (uma faixa de terreno limpa de vegetação, criada para evitar a propagação de incêndios) para inibir a propagação de um dos focos.





Na APA Alto do Mucuri, em Ladaínha, no Vale do Rio Mucuri se iniciou o primeiro dia de combate a um foco de incêndio por quatro bombeiros militares e 12 brigadistas.