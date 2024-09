Mais um incêndio atinge o Parque Nacional da Serra do Cipó

Um novo incêndio de grandes proporções atinge o Vau da Lagoa, na APA Morro da Pedreira, na Serra do Cipó, Região Central de Minas Gerais, nesta segunda-feira (16/9).

Conforme a Brigada Cipó, organização sem fins lucrativos que atua de forma voluntária na região, desde o último sábado (14/9), os voluntários estão atuando no combate ao fogo.





Nas redes sociais, a organização informa que, no momento, 19 brigadistas voluntários e 8 bombeiros estão em combate, atuando nas linhas de fogo e na proteção de áreas com nascentes e vegetação.

Em agosto, um incêndio se alastrou pela vegetação da Serra do Cipó, na altura de Santana do Riacho, também na Região Central de Minas Gerais. A ocorrência levou ao fechamento preventivo do Parque Nacional.

Entramos em contato com o Corpo de Bombeiros e estamos aguardando retorno.