Um homem de 49 anos, que se passava por policial rodoviário federal, foi preso, pela Polícia Civil, em Itajubá, no Sul de Minas Gerais, nesse final de semana.

Segundo os investigadores, o suspeito se apresentava como integrante da Polícia Rodoviária Federal (PRF), bacharel em direito e ex-advogado. O objetivo era conquistar a confiança das pessoas e aplicar golpes. Ele pedia doação para a PRF, fornecia material falso para passar em concurso e oferecia serviços jurídicos. O suspeito se beneficiava do dinheiro arrecadado.





Ao efetuar a prisão, os policiais apreenderam vasto material incriminatório: distintivos da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Federal (PF), carteira com o nome do investigado impresso, um chaveiro, um caderno com anotações, uma camisa camuflada da PRF, três simulacros de arma de fogo, uma espingarda, uma máquina de choque, uma algema, dois canivetes, um cinto tático com um cassetete acoplado, um rádio transmissor, um brasão do exército, um celular, uma faca e diversos documentos.

Depois de prestar depoimento, o homem foi levado para o sistema prisional.

