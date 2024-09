As inscrições para interessados em participar do 12º Mutirão Direito a Ter Pai 2024 começam nesta segunda feira (16/09) e terminam no dia 27 de setembro. Os interessados deverão comparecer à Defensoria Pública de sua cidade, munidos da documentação necessária (veja abaixo). Anualmente, a iniciativa extrajudicial é realizada pela Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) com o objetivo de garantir o direito à paternidade e à maternidade.





O Mutirão será realizado simultaneamente no dia 11 de outubro, em 41 Unidades da Instituição, incluindo Belo Horizonte. Além de exames de DNA e reconhecimento espontâneo e reconhecimento de filiação socioafetiva, o evento oferecerá sessões de conciliação, contemplando detalhes jurídicos que envolvem a relação entre país e crianças.





Segundo informações do Portal da Transparência da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen), mais de 8 mil crianças em Minas Gerais se inscreveram apenas com o nome da mãe na certificação este ano. Ainda assim, de 2020 a 2023, a percentagem de registos de paternidade não estatais permanece muito próxima, com uma média de 4,72%.





Os dados da Arpen mostram ainda que, na comparação com a média dos últimos dois anos, houve um ligeiro aumento em 2024. Diante disso, ações como o Mutirão visam colaborar para que o número de crianças sem os nomes dos pais no registro diminua.





Documentação necessária: