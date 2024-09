Belo Horizonte completa, nesta segunda-feira (16/9), 150 dias sem chuvas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Até esse domingo (15), a previsão indicava que a chuva retornasse de forma significativa apenas a partir da segunda quinzena de outubro, mas o cenário mudou e a capital pode registrar chuva ainda nesta semana.

De acordo com o meteorologista Claudemir de Azevedo, do Inmet, a tendência é que, ao longo desta semana, aumente a possibilidade de chuvas isoladas nas regiões Sul e do Triângulo Mineiro. Já em BH, a chuva rápida e isolada está prevista para quarta-feira (18), mas não deve persistir.

“Em Belo Horizonte, a semana apresenta tempo bom, com possibilidade de chuva na quarta-feira e calor de 30ºC ao longo da semana. A umidade relativa do ar melhora um pouco em relação aos últimos dias, ficando, a partir de amanhã, na casa dos 35%”, explica Claudemir. Anteriormente, os índices de umidade relativa do ar ficaram em torno de 20% durante a tarde.

Segundo o especialista, o ar seco e a poluição devem diminuir um pouco em relação aos dias anteriores em BH e em outras cidades da Região Metropolitana. Em outras regiões mineiras, como Zona da Mata, Campo das Vertentes e Triângulo, o cenário é semelhante, também com possibilidade de chuvas isoladas.

Previsão do tempo

De acordo com a Defesa Civil de BH, o dia será de céu claro a parcialmente nublado com névoa seca nesta segunda. A temperatura mínima registrada foi de 15,8ºC, às 6h, na Estação Cercadinho, e a máxima estimada é de 31ºC. A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 20% à tarde.

Em outras regiões de Minas Gerais, o dia também será de muito calor, com máxima prevista de 40ºC, e baixa umidade. De acordo com o Inmet, esta segunda será de céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuva isoladas no Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata. Nas demais regiões, o dia será de céu claro a parcialmente nublado.