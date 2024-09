Com informações de Isabella Alvim, da TV Alterosa*

Um homem, de 32 anos, foi baleado na madrugada desta segunda-feira (16/9) enquanto passava com o carro, modelo Land Rover, pela Avenida Cristiano Machado, bairro São Paulo, região Nordeste de Belo Horizonte.





Segundo o boletim de ocorrência, o veículo de luxo foi encontrado parado próximo à estação São Gabriel com marcas de disparo de arma de fogo.





Duas mulheres procuraram a polícia para contar que estavam dentro do veículo na hora do incidente. Elas contaram que o carro foi fechado por um carro, os ocupantes desembarcaram e começaram a atirar.





Elas também relatam que correram por medo de perder a vida e não viram para onde a outra vítima foi.

Ainda segundo o boletim, os familiares do motorista entraram em contato com os militares e relataram que o homem deu entrada no Hospital Odilon Behrens com ferimentos de tiro nos braços direito e esquerdo, na cabeça e no pescoço. O homem não corre risco de vida.





No hospital, a vítima disse aos militares que estava com duas mulheres no veículo quando um outro carro surgiu e os disparos começaram. Ele não soube informar a motivação do crime.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil.