A Rua Conde Pereira Carneiro, no Bairro Gameleira, Região Oeste de Belo Horizonte, está interditada na manhã desta segunda-feira (16/9) devido à queda de uma árvore sobre postes de energia elétrica.





Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), ao menos três postes foram destruídos pela queda dos galhos na fiação.





Equipes da Cemig foram acionadas e isolaram o trecho. O Corpo de Bombeiros faz a retirada da árvore e, após a liberação dos militares, os postes serão trocados.





A previsão do término do serviço e normalização da rede elétrica é até o fim da tarde de hoje.

Por causa da interdição, motoristas que vêm do Coração Eucarístico para atravessar a Via Expressa precisam virar à direita devido ao semáforo desativado. Três faixas da Via Expressa, no sentido Contagem, estão liberadas. No sentido Centro, a pista está liberada.





Confira os desvios:

O acesso da Via Expressa, sentido centro, à direita para a Avenida Conde Pereira Carneiro está fechado. Os veículos estão seguindo pela pela Via Expressa, acessando a Avenida Teresa Cristina e entrando na Avenida Amazonas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Veículos vindo pela Rua Conde Pereira Carneiro, no sentido bairro, não têm como acessar ou atravessar a Via Expressa. O desvio está sendo realizado pela Rua Craveiro Lopes, Rua Cônego Felício, Via Expressa e retorno para o sentido bairro na rotatória.