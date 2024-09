Vista da Praça do Papa, no Mangabeiras, Região Centro-Sul de BH, encoberta de fumaça, névoa seca e poluição

Belo Horizonte completa 150 dias sem chuva nesta segunda-feira (16/9) e lidera o ranking das capitais brasileiras (veja abaixo) com mais dias sem precipitação neste ano. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), desde o dia 19 de abril deste ano a capital não registra chuvas.

Depois de BH, Brasília (DF) ocupa o segundo lugar no ranking, com 146 dias sem chuvas. Goiânia (GO) fica em terceiro, com 144 dias. Outras capitais, como Teresina (PI) e São Luís (MA), estão há mais de um mês sem precipitações, com 57 e 45 dias sem chuva, respectivamente.

Há quase cinco meses sem chuva, a previsão é que chova, de maneira isolada, em BH na quarta-feira (18/9). De acordo com o meteorologista Claudemir de Azevedo, do Inmet, a tendência é que, ao longo desta semana, aumente a possibilidade de chuvas isoladas nas regiões Sul e do Triângulo Mineiro.

“Em Belo Horizonte, a semana apresenta tempo bom, com possibilidade de chuva na quarta-feira e calor de 30ºC ao longo da semana. A umidade relativa do ar melhora um pouco em relação aos últimos dias, ficando, a partir de amanhã, na casa dos 35%”, explica Claudemir.

O município se aproxima do recorde histórico de 198 dias sem chuvas, registrado na década de 1960. Mesmo com a possível chuva de quarta, a estiagem continuará forte em BH. Isso porque, segundo a meteorologia, é necessário chuva de maior impacto para alterar a condição atual, principalmente do ar.

Possibilidade chuva preta

Cidades do Rio Grande do Sul registraram “chuva preta” na semana passada, em decorrência das queimadas da Amazônia e da Região Centro-Oeste do Brasil. O fenômeno ocorre quando a chuva normal passa por uma atmosfera com muitas partículas de fumaça e fuligem.

De acordo com o meteorologista Ruibran dos Reis, Minas Gerais registra um número de focos de incêndio muito menor do que em outras regiões. Portanto, o estado não deve registrar a chuva preta.

“Vai demorar a chover, mas o material particular (fuligem) não é suficiente para causar esse tipo de chuva, então, dificilmente, teremos essa chuva preta, que está acontecendo no Sul do Brasil, onde há um corredor de poluição”, explica Ruibran.

O mês de setembro normalmente é marcado pelo início das pancadas de chuva, com média histórica de 49,2 milímetros (mm) acumulados na capital mineira. No entanto, contrariando o histórico, não há previsão de precipitações significativas até o momento em BH.

Cidades com maior número de dias sem chuva