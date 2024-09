Dois jovens de 19 anos, e dois adolescentes, um de 12 anos e outro de 16, foram detidos pela Polícia Militar no início da madrugada desta segunda-feira (16/09), em um apartamento em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. De acordo com a PM, o imóvel era usado como local para armazenar, produzir e vender drogas.

Antes da prisão dos jovens e detenção dos menores de idade, um deles já havia ameaçado os militares com uma arma. Durante diligências para localizar o autor da ameaça, a guarnição chegou ao prédio, no bairro conjunto SIR, e localizou o apartamento onde estaria o adolescente que apontou a arma para os policiais.

Ao conseguir entrar na imóvel, a surpresa maior: uma grande quantidade de drogas, além de material para a comercialização de entorpecentes, eram armazenados no local.





Foram apreendidas 21 pedras de crack, seis barras de crack, 44 pinos de cocaína, duas embalagens contendo cocaína, dois celulares, duas balanças de precisão, quatro buchas de maconha, 23 munições calibre 22 e munição calibre .380, além de R$ 1.984 em dinheiro.





Os presos e apreendidos foram levados para a Delegacia de Plantão de Governador Valadares. O objetivo da Polícia Civil, agora, é identificar a origem da droga e a ligação dos envolvidos com algum grupo de tráfico de entorpecentes que atua na região.