O delegado Rodrigo Macedo de Bustamante explicou que a droga chamada de 'camarão maconha' nada mais é do que a flor da planta cannabis

Apesar do nome diferente, a droga ‘camarão maconha’ nada mais é que a própria flor da planta cannabis. Ela não é prensada e não tem outras substâncias adicionadas. Dessa forma, ela é muito mais pura e cara do que a maconha prensada, que normalmente é apreendida em operações contra o tráfico de drogas.





A explicação foi dada pelo delegado Rodrigo Macedo de Bustamante, chefe do Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico, em entrevista ao jornal Estado de Minas. Segundo o delegado, por não ser prensada, a camarão maconha tem um grau de THC - principal componente da planta da maconha, sendo responsável por seus efeitos alucinógenos - muito maior.





Devido à dificuldade de produção e transporte, além de ser a droga pura, o delegado explicou que o quilo do 'camarão maconha' pode chegar a um valor de R$ 30 mil, sendo normalmente comprada e consumida por uma classe social de alto poder aquisitivo.





“Como ela não é prensada, o camarão é solto, a forma de acondicionamento e produção demanda um espaço maior. Para guardar o camarão, precisa de um espaço maior. O quilo da flor ocupa um volume maior do que o quilo da droga prensada. A produção e o tráfico ficam mais difíceis e isso influencia no valor final do produto”.

Ainda de acordo com o delegado, a droga sempre existiu em Minas. A Polícia Civil tem investigações em andamento e já efetuou prisões no estado de traficantes que fazem o próprio cultivo do 'camarão maconha'.





Mulher flagrada com 'camarão maconha'

Uma mulher, de 20 anos, foi presa por tráfico de drogas dentro de um ônibus de viagem na madrugada dessa quinta-feira (12/9), em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. A polícia encontrou na mala da suspeita 13 barras de maconha prensada e um embrulho de 'camarão maconha'.

Ao todo, a polícia apreendeu 7,8 quilos de maconha prensada e 700 gramas de 'camarão maconha'. A mulher foi presa e encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil.