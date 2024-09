Um homem, de 29 anos, foi assassinado a tiros na noite dessa quinta-feira (12/9), no bairro Carajás, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar fazia patrulhamento na região quando um motociclista informou que entrou um indivíduo caído ao solo em uma rua do bairro. No endereço indicado, os militares encontraram um homem caído em via pública com um extenso sangramento pelo chão e exposição de massa encefálica.

O local foi isolado e a perícia da Polícia Civil foi acionada.





Moradores da região que não quiseram se identificar relataram que viram a vítima andando pela rua e, pouco depois, escutaram barulho de duas motociclistas se aproximando. Logo depois, ouviram as motos diminuindo a velocidade e diversos disparos de arma de fogo.

Um familiar da vítima informou à polícia que o homem estava preso até ser diagnosticado com câncer e ser desligado para iniciar o tratamento, mas que ele não ficava em casa e transitava pelas ruas do bairro Carajás.





O homem ainda tinha passagens por tráfico de drogas e homicídio tentado. O corpo foi encaminhado para o IML.