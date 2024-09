Um homem de 56 anos foi indiciado pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) pelos crimes de estupro e estupro de vulnerável em São Pedro dos Ferros, na Zona da Mata mineira. As vítimas são filhas da ex-mulher do investigado.

Os crimes sexuais aconteceram de 2009 a 2020. De forma vaga, a Polícia Civil diz que as vítimas tinham idades entre 12 e 15 anos. Os abusos ao longo desse período de 11 anos eram frequentes.

A irmã mais nova denunciou os fatos à mãe em 2020, oportunidade em que buscaram a polícia e o inquérito foi instaurado.

Com as declarações das irmãs, a PCMG constatou que o padrasto agia de forma semelhante com as três. A investigação foi concluída na última terça-feira (10/9), e o inquérito policial, encaminhado à Justiça.