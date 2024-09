Quatro viaturas do Corpo de Bombeiros ajudaram no combate às chamas

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de um depósito de lixo reciclável no Bairro Distrito Industrial II, em Araxá, na Região do Alto Paranaíba, neste sábado (21/9). Segundo o Corpo de Bombeiros, quando chegaram ao local, os militares encontraram o galpão de armazenamento de materiais recicláveis tomado pelas chamas.







A equipe começou o combate ao fogo e montou uma linha de proteção a uma residência que fica no mesmo terreno do galpão. Diante da proporção do incêndio, os bombeiros acionaram o Plano de Auxílio Mútuo Emergencial (Pame), que consiste em empresas parceiras que auxiliam em desastres e catástrofes de grande porte.









As empresas parceiras enviaram três caminhões-pipa que abasteceram as quatro viaturas do Corpo de Bombeiros que atuam no local, e ajudaram no combate direto às chamas. A estrutura do galpão acabou em colapso por causa das altas temperaturas. Ninguém ficou ferido.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





O incêndio já foi extinto e agora as equipes fazem o rescaldo. Uma pá carregadeira disponibilizada pela Prefeitura de Araxá vai ajudar no trabalho, que deve durar algumas horas, segundo os bombeiros. Até o momento, foram gastos 105 m³ de água.