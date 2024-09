Uma operação policial embasada por denúncias anônimas levou à apreensão de carga de 500 quilos de maconha dentro de um veículo SUV, na BR-381, em Antônio Dias, na manhã deste sábado (21/09).

De acordo com pesquisa do Ministério da Justiça e Segurança Pública sobre o tráfico de drogas, o valor da carga perdida pelos traficantes pode chegar a R$ 1,5 milhão.



Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a operação conjunta envolveu a Polícia Civil (PCMG) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

"A ação foi resultado de informações precisas sobre um carregamento de entorpecentes destinado a abastecer a região do Vale do Aço, desencadeando uma operação que envolveu policiais militares da 12ª RPM, 143ª Cia TM/14° BPM, o 12° Departamento de Polícia Civil e a PRF, com o objetivo de combater o tráfico de drogas", informou a corporação.



"Após identificarem o alvo e o veículo utilizado no transporte da droga, um Chevrolet Tracker branco, as equipes realizaram a abordagem na cidade de Antônio Dias. O autor, um homem de 24 anos, tentou fugir, mas foi prontamente perseguido e detido pelas forças policiais", afirma a PMMG.

No interior do veículo foram localizadas 265 barras de maconha, somando aproximadamente meia tonelada da droga, segundo a PMMG. O suspeito foi preso e conduzido para a Delegacia Regional de Ipatinga.





"A operação destacou a importância da integração entre as forças de segurança pública no combate ao crime organizado, sendo fundamental para o sucesso desta ação. O trabalho conjunto (...) foi determinante para esta apreensão expressiva, que certamente terá impacto significativo no tráfico de drogas no Vale do Aço", considera a PMMG.

As investigações sobre a origem e destino da carga continuam para identificar e desarticular toda a rede criminosa envolvida, segundo informou a PMMG.