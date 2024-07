Pouco menos de quatro toneladas de drogas foram incineradas pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) nesta segunda-feira (1/7). O descarte das substâncias aconteceu em uma siderúrgica em Ouro Branco, na Região Central de Minas Gerais.





Conforme a corporação, responsável pelas apreensões, a queima dos narcóticos tem objetivo de retirar os produtos do mercado ilícito. Além disso, a ação também auxilia na descapitalização das organizações criminosas e na redução do acesso a elas.





“Essa incineração demonstra claramente o comprometimento institucional no combate ao tráfico de drogas, principalmente do Denarc que, com atuação em âmbito estadual, consegue reprimir essa modalidade criminosa”, enfatiza o chefe do Departamento Estadual de Combates ao Narcotráfico (Denarc), delegado-geral Rodrigo Bustamante.





Participaram da ação as equipes do Denarc e do Instituto de Criminalística, além de promotores do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e outras autoridades.