Um jovem de 17 anos foi agredido por um grupo de pessoas ao tentar roubar uma moto na manhã desta terça-feira (02/07) na Avenida Sebastião de Brito, no Jaraguá, região da Pampulha. A ação foi registrada e compartilhada nas redes sociais.

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), um homem de 36 anos estacionava sua moto em frente ao seu local de trabalho quando foi surpreendido por três motoqueiros. O adolescente chegou a subir na moto quando o homem reagiu e pulou nele, derrubando-o na calçada.

A movimentação fez com que pessoas que passavam pelo local também reagissem e começassem a bater no suspeito, dando chutes e batendo com um capacete. Um dos comparsas do menor sacou uma arma, mas ao perceber que havia muitas pessoas decidiu fugir.

Uma viatura da ROTAM que passava pela avenida percebeu a confusão e parou para entender o que estava acontecendo. O suspeito foi apreendido e, devido aos ferimentos, foi encaminhado para a UPA Norte para atendimento. Ele se queixava de dores no pé e braço direitos, nos joelhos e na barriga.

A mãe do menor foi contactada, porém, como estava no trabalho, não pôde ir ao encontro do filho. Somente este ano, o jovem já acumula nove ocorrências junto à PM.