Cinco são presos por envolvimento em esquema de falsificação de sabão em pó

Cinco homens suspeitos de envolvimento em um esquema de falsificação de sabão em pó foram presos nessa segunda-feira (1/7) em Bom Despacho, no Centro-Oeste de Minas. A prisão ocorreu durante uma ação da Polícia Militar (PM) que identificou uma fábrica clandestina de adulteração do produto na MG-164, no Bairro Chácaras Mirante.



Na semana passada, a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) apreendeu 50 toneladas do produto na BR-494, em Nova Serrana. O caminhão seguia também para Bom Despacho. Na ocasião, quatro pessoas foram presas.



Na segunda-feira (1/7), foram presos em flagrante cinco homens, de 34, 20, 22, 18 e 23 anos. No local, a Polícia Militar encontrou uma carreta sendo carregada com diversas caixas de papelão sem marca, além de caixas de sabão em pó já embaladas e outras ainda sem identificação. A quantidade não foi informada.



Os militares também apreenderam sacos grandes contendo sabão em pó, que seriam utilizados como matéria-prima para a fabricação do produto, e diversos equipamentos utilizados no processo de falsificação.



A Receita Estadual e a Perícia da Polícia Civil estiveram no local para as providências necessárias. O proprietário do imóvel ficou responsável como depositário de todo o material encontrado até a retirada pelos órgãos competentes.