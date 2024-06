Quatro homens foram presos com 50 toneladas de sabão em pó falsificado em uma operação da Polícia Militar na rodovia BR-494, em Nova Serrana, região Centro-Oeste de Minas, na noite dessa segunda-feira (24/6).

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), ao menos 28 mil caixas de sabão em pó falsificadas foram localizadas durante uma fiscalização em um caminhão na altura do km 6 da rodovia. O motorista foi detido.

O local de embarque da carga seria um galpão na cidade de Bom Despacho, também no Centro-Oeste do estado. A polícia foi até o local, onde localizou outros três suspeitos e um caminhão com placa de Florestal.

No interior do veículo, os militares encontraram 57 comprimidos de nobésio forte - um dos nomes para o rebite - usados por motoristas como inibidor de sono - e um bloqueador de sinal.

No galpão, ainda foram localizadas 35 mil caixas do mesmo sabão em pó falsificado e mais 36 mil embalagens para acondicionar sabão em pó.

Ao todo, a polícia apreendeu 50 toneladas de sabão em pó, 57 comprimidos de nobésio, um bloqueador de sinal, três veículos, 36 mil embalagens de sabão em pó e dois aparelhos celulares.

Os quatro suspeitos foram presos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil.