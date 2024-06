Motoristas que passarem pela MG-459, no município de Monte Sião, no Sul do estado, terão cobrança de pedágio sem cancela. Trata-se do primeiro equipamento do tipo em rodovias de Minas Gerais e que está instalado em uma via concessionada pelo governo mineiro. A cobrança do tipo começou nesta terça-feira (4/6).



O equipamento é um pórtico instalado sobre o KM 12,7 da MG-459, também no Sul de Minas. A tecnologia foi implantada pela EPR Sul de Minas, responsável por administrar oito rodovias na região, entre elas BR-459, MG-173, MG-290, MG-295, MG-455, CMG–146 e LMG–877.



A chamada tecnologia de FreeFlow permite a passagem dos veículos em fluxo contínuo, sem redução de velocidade, desvios em praças ou paradas. A cobrança da tarifa é feita por meio da etiqueta eletrônica (TAG) instalada em para-brisas dos veículos ou pela leitura das placas.

Os sensores nos pórticos identificam ainda altura, largura e comprimento dos veículos, além da quantidade de eixos rodantes e suspensos. Segundo a concessionária, eles funcionam mesmo em situações de baixa visibilidade, como neblina, período noturno e no acostamento.



O pedágio sem cancela substitui uma praça convencional que já era esperada para a região em contrato pela concessão. “Inicialmente era previsto uma praça de barreira, mas era possível fazer essa inovação com o FreeFlow”, disse a diretora executiva da EPR Sul de Minas, Erica Kawatake. A escolha da nova tecnologia, contudo, não era uma obrigatoriedade contratual.



A escolha de Monte Sião para receber o novo tipo de cobrança levou em consideração questões de segurança e de meio ambiente. “Em especial em função da geometria da pista. Temos uma pista mais sinuosa, e o FreeFlow vem como boa solução de segurança para os condutores”, explicou Érika Kawatake, que salientou ainda se tratar de uma instalação que evita a abertura da via para a construção da praça de retenção.



Não existe previsão de uso do equipamento em outras rodovias da concessionária no estado. Estudos sobre o trabalho desenvolvido na MG-459 nos próximos meses poderão nortear essa questão.



O EM procurou o Governo do Estado e questionou se existe um plano de usar essa tecnologia para outras rodovias e concessões futuras, mas não houve retorno até o fechamento desta reportagem.





Pagamento



O condutor que não possui a TAG tem até 15 dias para fazer o pagamento de outras formas. No formato digital, há a alternativa de acessar o site da EPR Sul de Minas (eprsuldeminas.com.br/freeflow) ou aplicativo EPR Rodovias Freeflow, disponível na versão Android e IOS.



No modo presencial, o motorista pode realizar o pagamento com cartão ou Pix em totens da EPR localizados nas Bases de Atendimento ao Usuário da concessionária.



Débitos não quitados até o prazo de 15 dias serão considerados evasão de pedágio, o que gera multa de R$ 195,23 repassada ao Governo do Estado e soma cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).





Desconto de Usuário Frequente



O uso da etiqueta eletrônica (TAG), segundo a EPR, gera descontos na tarifa para condutores de veículos que passam com frequência no trecho de pedágio com a tecnologia sem cancelas. A redução prometida é de até 72% no valor do pedágio. Hoje, a tarifa é de R$ 9,20.



O chamado Desconto de Usuário Frequente (DUF) funciona a partir da segunda passagem pelo pórtico no mesmo sentido, dentro do mesmo mês. Os descontos são progressivos e vão até a 30ª passagem. A partir da 30ª passagem, dentro do mesmo mês, o valor cobrado permanece fixo em R$ 2,56.





Menos tempo parado



O fretista Nárcio Cordeiro passa no trecho de Monte Sião até duas vezes ao mês e, com os novos pedágios em rodovias estaduais concedidas, vê a vantagem de passar menos tempo parado em praças de cobrança. “Às vezes, a gente pega algumas filas no pedágio, e isso (o fato de não haver parada) facilita para a gente, que ganha por frete feito. É menos tempo parado."



Cordeiro já usa a etiqueta de cobrança automática e diz que, mesmo assim, por vezes há paradas em praças. “Por qualquer problema na cobrança as cancelas não abrem, daí o motorista tem que parar mesmo com a TAG instalada no carro”, disse.