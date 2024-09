A primavera de 2024 começa no próximo domingo (22/9), às 9h44, no horário de Brasília, e promete temperaturas acima da média em Minas Gerais. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o estado pode registrar TEMPERATURAS 1ºC a 2ºC acima da média da estação.

Segundo o meteorologista Claudemir de Azevedo, será possível observar uma redução na média da temperatura máxima e aumento na média da temperatura mínima em relação ao final do inverno e início da primavera, mas as temperaturas seguirão elevadas.

“A estação da primavera em 2024 em Minas Gerais poderá ser marcada por temperaturas ainda acima da média climatológica. Chuva abaixo da média no Oeste, Noroeste e Triângulo Mineiro e dentro da média histórica nas demais regiões mineiras”, afirma.

Características da estação

Historicamente, o início da primavera no Hemisfério Sul é marcado por preservar as características do final inverno, ou seja, o predomínio de sol é recorrente, assim como os índices de umidade relativa do ar permanecem baixos. Somente em outubro ocorre a transição da estação seca para a chuvosa no estado.

As primeiras pancadas de chuva da estação normalmente são acompanhadas de rajadas de vento, raios e, às vezes, granizo. No decorrer da primavera, as chuvas se tornam mais frequentes, principalmente, no final da tarde, devido ao aquecimento diurno e maior disponibilidade de umidade.

Neste ano, a primavera poderá contar com massas de ar frio, que podem causar o declínio da temperatura no Sul de Minas.

La Niña

Segundo a empresa de meteorologia Climatempo, o fenômeno climático chamado La Niña, que influencia nas temperaturas e chuvas do país, pode ser formado nesta primavera. A estiagem deste ano começou mais cedo e agravou os incêndios florestais observados no final do inverno.

De acordo com projeções, há 81% de chance de ocorrência do fenômeno no trimestre outubro-novembro-dezembro e 83% para o trimestre novembro-dezembro-janeiro. No Brasil, os efeitos da La Niña começarão a ser sentidos logo no início da estação. Em Minas, haverá maior variação térmica.