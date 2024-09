Cidades das regiões Noroeste, Central, Triângulo e Alto Paranaíba, em Minas Gerais, podem enfrentar ventos de até 60 km/h nesta quarta-feira (18/9). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), 117 municípios (veja lista abaixo) estão sob alerta até às 15h.

Embora o aviso seja de atenção, há baixo risco de queda de galhos de árvores. O Inmet orienta que, em caso de rajadas de vento, as pessoas não se abriguem debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas. Também não se deve estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Outras 200 cidades mineiras estão sob alerta para baixa umidade, nesta quarta, com índices entre 20% e 30%.

Previsão do tempo

O dia deve ser de calor e tempo seco na maior parte de Minas Gerais. Segundo o Inmet, há condições para chuva nas regiões Sul, Sudeste e Zona da Mata. Nas demais regiões, a previsão é de nebulosidade e névoa úmida no início do dia. Já nas regiões Central, Norte, Noroeste e no Triângulo, a quarta-feira deve ser de tempo quente e seco. A temperatura mínima deve ficar entre 8°C e 9°C, no Sul e a máxima entre 38°C e 39°C, na Região Norte do estado.

Na capital, o dia deve ser de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada e rajadas de vento moderadas, a partir da tarde. De acordo com a Defesa Civil de Belo Horizonte, a temperatura máxima é de 29ºC com umidade relativa do ar mínima em torno de 35%, à tarde. Há previsão de chuva fraca e isolada, mas a possibilidade é baixa.



Cidades de MG sob alerta:

Abadia dos Dourados

Araguari

Arinos

Bocaiúva

Bonfinópolis de Minas

Bonito de Minas

Botumirim

Brasilândia de Minas

Brasília de Minas

Buritis

Buritizeiro

Cabeceira Grande

Campo Azul

Capitão Enéas

Cascalho Rico

Catuti

Chapada Gaúcha

Claro dos Poções

Cônego Marinho

Coração de Jesus

Coromandel

Cristália

Dom Bosco

Douradoquara

Engenheiro Navarro

Espinosa

Estrela do Sul

Formoso

Francisco Dumont

Francisco Sá

Fruta de Leite

Gameleiras

Glaucilândia

Grão Mogol

Grupiara

Guaraciama

Guarda-Mor

Ibiaí

Ibiracatu

Icaraí de Minas

Indaiabira

Indianópolis

Itacambira

Itacarambi

Jaíba

Janaúba

Januária

Japonvar

Jequitaí

João Pinheiro

Joaquim Felício

Josenópolis

Juramento

Juvenília

Lagamar

Lagoa dos Patos

Lagoa Grande

Lassance

Lontra

Luislândia

Mamonas

Manga

Matias Cardoso

Mato Verde

Mirabela

Miravânia

Montalvânia

Monte Azul

Monte Carmelo

Montes Claros

Montezuma

Natalândia

Nova Ponte

Nova Porteirinha

Novorizonte

Olhos-d'Água

Padre Carvalho

Pai Pedro

Paracatu

Patis

Patos de Minas

Patrocínio

Pedras de Maria da Cruz

Pintópolis

Pirapora

Ponto Chique

Porteirinha

Presidente Olegário

Riachinho

Riacho dos Machados

Rio Pardo de Minas

Romaria

Salinas

Santa Fé de Minas

Santo Antônio do Retiro

São Francisco

São Gonçalo do Abaeté

São João da Lagoa

São João da Ponte

São João das Missões

São João do Pacuí

São João do Paraíso

São Romão

Serranópolis de Minas

Taiobeiras

Três Marias

Tupaciguara

Ubaí

Uberlândia

Unaí

Uruana de Minas

Urucuia

Vargem Grande do Rio Pardo

Várzea da Palma

Varzelândia

Vazante

Verdelândia