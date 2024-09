Belo Horizonte deve ter mais um dia de tempo seco, altas temperaturas e baixa umidade do ar. Embora a previsão para esta quarta-feira (18/09) tenha a possibilidade de chuva isolada, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) afirma que a chance de precipitações é muito baixa.







Belo Horizonte segue em sua pior estiagem dos últimos anos, registrando, nesta quarta, 152 dias consecutivos sem chuva.





De acordo com a Defesa Civil municipal, a quarta-feira deve ser de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada e rajadas de vento moderadas, a partir da tarde. A temperatura mínima prevista é de 16 °C e a máxima de 29 ºC com umidade relativa do ar mínima em torno de 35%, à tarde.

Apesar da possibilidade de chuva, o meteorologista do Inmet, Olívio Bahia, diz que a chance real é muito baixa. “É extremamente pequena. Provavelmente um pouco mais de nebulosidade, se chover será um chuvisco.” Segundo o especialista, por enquanto, a chance de chuva com volume suficiente para melhorar a qualidade do ar ainda é pequena.





Em Minas





Em Minas, há condições para chuva nas regiões Sul, Sudeste e Zona da Mata. “Será uma chuva fraca. O volume não é suficiente para aliviar a seca e melhorar a qualidade do ar, segundo o meteorologista. “Será uma chuva fraca e isolada, nada que mude este padrão”, completa.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Nas demais regiões, a previsão é de nebulosidade e névoa úmida no início do dia. Já nas regiões Central, Norte, Noroeste e no Triângulo, a quarta-feira deve ser de tempo quente e seco. “O risco de incêndio continua elevado em todo o estado”, alerta Bahia. A temperatura mínima deve ficar entre 8°C e 9°C, no Sul e a máxima entre 38°C e 39°C, na Região Norte do estado.