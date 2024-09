Um homem, ainda não identificado, foi assassinado a tiros na noite dessa terça-feira (17/9), no bairro Darcy Ribeiro, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





Segundo o boletim de ocorrência, dois indivíduos em uma motocicleta passaram ao lado da vítima na rua José Justino, fizeram quatro disparos de arma de fogo e fugiram em direção a um campo de futebol.





No local, a polícia encontrou a vítima caída em via pública e a levou para a UPA Vargem das Flores. O homem deu entrada no atendimento com duas perfurações no peito e uma no braço direito. Ele morreu minutos depois de dar entrada.

Uma testemunha relatou para a polícia que estava em casa quando escutou diversos disparos de arma de fogo, saiu para ver o que era e encontrou a vítima caída.





O homem, que estava sem documentação e não foi identificado, tinha uma tatuagem de cifra no ombro esquerdo.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil.