Um homem foi condenado a dez anos de prisão em regime fechado por tentativa de feminicídio contra a ex-namorada. O crime foi praticado em setembro de 2023, no Bairro Salgado Filho, Região Oeste de Belo Horizonte. Além da tentativa de feminicídio, ele foi condenado pelo descumprimento de medida protetiva. O julgamento aconteceu nessa segunda-feira (16/9).







De acordo com a denúncia do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), em 22 de setembro do ano passado, o homem “agindo com dolo de matar, agrediu violentamente a vítima, sua ex-namorada, arremessando o corpo e a cabeça dela contra uma árvore e lhe desferindo pedradas, principalmente na região da cabeça”.









Ainda segundo a denúncia, o feminicídio só não foi consumado porque um policial civil passava pelo local no momento das agressões e prestou socorro à vítima. A mulher foi levada inconsciente para o Hospital João XXIII, onde ficou internada por oito dias.

O homem foi denunciado pelo crime de homicídio qualificado como feminicídio e ainda com as qualificadoras do motivo torpe e meio cruel, o que dificultou a defesa da vítima.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Ele não aceitava o fim do relacionamento. Por isso, a vítima pediu uma medida protetiva de urgência contra ele, que a impedia de se aproximar dela. Porém, Wallace Jorderson Nunes de Souza descumpriu diversas vezes a medida, segundo o MPMG.