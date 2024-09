Um acidente envolvendo três caminhões em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, gerou uma confusão na noite dessa quinta-feira (19/9) por causa da carga. O veículo transportava peixes frescos e o o motorista liberou o alimento para a população, mas houve desentendimentos entre as pessoas no momento de retirada.

Em vídeo registrado por populares é possível ver o momento em que diversas pessoas correm para garantir a mercadoria. No entanto, na tentativa de conseguir os melhores peixes, algumas pessoas se desentenderam. Nas imagens, uma pessoa pergunta a uma mulher onde está o alimento dela e ela responde que “um homem pegou de sua mão”.

Acidente

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o acidente ocorreu na Via Expressa, no bairro Tropical, em Contagem, às 19h50. O caminhão ia para São Paulo, mas com o acidente teve os alimentos espalhados na pista.

De acordo com o boletim de ocorrência, outro caminhão bateu no veículo com a carga fresca quando ele parou de repente. Com a batida traseira, o caminhão de peixes foi arrastado, derramou a carga e colidiu no caminhão que estava à frente.

O condutor, que teve a carga perdida, ligou para a empresa em que trabalha e foi orientado a liberar os peixes para a população. Ninguém se feriu.