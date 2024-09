Um homem, de 63 anos, foi indiciado pela Polícia Civil por estuprar as três filhas em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte. O inquérito policial foi finalizado nessa quinta-feira (19/9).







O homem foi preso em julho pela PCMG e indiciado por estupro de vulnerável.





Os fatos foram noticiados à Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (Deam) no mês de maio deste ano, quando a mãe das três vítimas teve conhecimento dos abusos depois que uma das filhas do casal, a adolescente de 16 anos, se negou a ir para a casa do pai, em Contagem, onde os crimes aconteceram.

As investigações apontam que uma das filhas, hoje com 25 anos, foi abusada dos 7 aos 13 anos de idade; a outra, de 18, sofreu os abusos dos 13 aos 15 anos, e a terceira, dos 13 aos 16 anos.





No curso da investigação, a PCMG representou pela prisão preventiva do suspeito, e o mandado foi cumprido pela equipe da Deam em Contagem cerca de dois meses após o início das investigações. O alvo foi localizado em Belo Horizonte.

O homem se encontra no sistema prisional à disposição da Justiça, e o inquérito concluído foi remetido ao Poder Judiciário.