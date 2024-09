Uma mulher, de 58 anos, foi presa por ameaças e crimes contra a honra cometidos no meio virtual contra pessoas e instituições de Araçuaí, na Região do Jequitinhonha. A suspeita foi detida nessa quinta-feira (19/9), no município de Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri.





Segundo a Polícia Civil, no início deste mês, a equipe da Delegacia de Polícia em Araçuaí tomou conhecimento de vídeos divulgados pela suspeita em uma rede social, ofendendo e ameaçando as vítimas.





Nos vídeos, a mulher afirmava que usaria uma arma de fogo para parar as vítimas. Ela ainda disse no que iria até a escola onde estudava uma das vítimas para matá-la.

As publicações da suspeita também tinham ameaças de tiroteio durante o processo eleitoral, especificamente na urna eletrônica em que uma das vítimas iria votar.





A Polícia Civil representou pela prisão da investigada, detida ontem.

As investigações foram coordenadas pela equipe da Delegacia de Polícia em Araçuaí, com apoio da Agência de Inteligência Policial do 15º Departamento.