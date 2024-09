O Estado de Minas flagrou no Bairro Santo Antônio o início do que se pode chamar de um ‘chuvisco’

Belo Horizonte registrou chuvisco na noite deste sábado (21/9) após 155 dias de estiagem. A tímida precipitação aconteceu em vários bairros da capital, como Jardim América, na Região Oeste, e no Funcionários, Barro Preto, São Lucas, Belvedere e São Pedro, todos na Região Centro-Sul.

A região da Savassi também registrou chuva. A reportagem flagrou no Bairro Santo Antônio, também na Região Centro-Sul, o início do que se pode chamar de ‘chuvisco’. A situação foi similar nos bairros Padre Eustáquio e Floresta, nas regiões Noroeste e Leste, respectivamente.

O alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevendo tempestade na capital e mais 328 cidades termina às 22h, mas é possível que chova entre 20 e 30 milímetros, com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h, até as 8h deste domingo (22/9), segundo previsto pela Defesa Civil de BH.

Já o Inmet diz que o domingo na capital será de sol e “muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada” à tarde. A umidade relativa do ar deve oscilar entre 30% e 85%. Até a última atualização desta publicação, o Inmet não previa chuva entre segunda (23/9) e quarta-feira (25/9).

À tarde, moradores do condomínio Alphaville registraram uma chuva forte em Nova Lima, na Grande BH. A chuva começou fraquinha, mas depois aumentou, com muitos raios e queda de pequenas pedras de granizo. Um raio caiu bem perto do condomínio e assustou quem estava por perto.