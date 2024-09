Um jovem com autismo, de 21 anos, do estado da Bahia, que estava desaparecido desde o último sábado (14/9), foi localizado por policiais militares na manhã deste sábado (21/9). De acordo com a Polícia Militar, o jovem estaria transitando na região de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, às margens da BR-116.







Os militares receberam a informação de que o jovem saiu de casa, na semana passada, em uma motocicleta de cor preta, em direção ao Rio de Janeiro. O veículo teria sido deixado na cidade de Medina, no Vale do Jequitinhonha, e o desaparecido teria seguido a pé pedindo caronas.





Com as informações, uma equipe de radiopatrulhamento de Frei Inocêncio iniciou buscas pela região. Segundo a PM, a primeira pista indicava que o jovem foi visto pela última vez no distrito de Chonin de Cima, usando camisa térmica preta e uma bolsa nas costas.

Após patrulhamento, ele foi localizado em uma ponte que divide as cidades de Mathias Lobato e Frei Inocêncio, no Vale do Rio Doce. De acordo com os militares, o jovem apresentava sinais de cansaço, sede e fome.





Após confirmar a identidade dele, o jovem foi levado para um quartel da PM, em Frei Inocêncio, onde tomou banho e se alimentou. Os militares fizeram contato com os familiares dele, que foram imediatamente ao local para buscá-lo. O desaparecido, que se chama Victor Lima de Andrade, foi entregue à mãe, Zuleide Cerqueira Lima.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Segundo a PM, os familiares dispensaram o encaminhamento do jovem para uma UPA e disseram que preferiam cuidar dele por conta própria. Porém, foram orientados a irem até uma delegacia para retirar a sinalização de desaparecimento do sistema.