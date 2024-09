A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 240 litros de uísque adulterado na BR-381, em Pouso Alegre, no Sul de Minas Gerais, depois de interceptar um ônibus que vinha de São Paulo (SP) com destino a Bahia. O coletivo foi alvo de fiscalização nessa sexta-feira (20/9) no KM 871 da rodovia, também conhecida no trecho como Fernão Dias.

Ao fazerem a inspeção no compartimento de bagagem, os agentes encontraram 20 caixas da bebida, cada uma com 12 garrafas de um litro. Os policiais contabilizaram 16 caixas da marca Passaport e as outras quatro com rótulo da White Horse.

Ao ser questionado sobre a documentação da carga, o motorista apresentou aos agentes uma nota fiscal de uma empresa paulista de Embu das Artes. O destinatário era uma pessoa em Barreiras (BA).

Os policiais notaram inconsistências sobre a quantidade e a marca dos uísques e entraram em contato com a Receita Federal, que recomendou a apreensão das bebidas. A Associação Brasileira de Bebidas (ABRABE) analisou amostras dos uísques e concluiu que apresentavam características de adulteração. A carga foi levada à delegacia da Receita Federal em Varginha.

O responsável poderá responder por sonegação de tributos, falsificação de produtos destinados ao consumo e crime contra a saúde pública.