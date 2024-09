Mariana Costa e Túlio Santos - O primeiro fim de semana com o quarteirão da Rua Sapucaí, entre a Avenida Assis Chateaubriand e a Rua Tabaiares, liberado, recebeu o Sapucaí Festival. O evento acontece neste sábado (21/9) e domingo (22/9) na Rua Itambé, Bairro Floresta, Região Centro-Sul de BH, já que as obras na Sapucaí continuam. Mas a revitalização do local já ganhou a aprovação de moradores e comerciantes locais, que participaram do festival.







Na tarde de hoje, o clima era de confraternização na região. A bacharel em Direito Mariana Evaristo, de 36 anos, foi curtir o festival com os amigos e aprovou o clima na região.





“Tá bem gostoso, um ambiente bem familiar, tranquilo. A música é muito gostosa. Acho que a cidade merece esse tipo de evento, ao ar livre. Onde todo mundo possa se encontrar, estar junto, confraternizar”, afirma.

A bacharel em direito Mariana Evaristo acredita que a revitalização pode atrair mais pessoas e um público mais variado para o local Túlio Santos/EM/D.A Press





Ela é moradora do Bairro Esplanada, na Região Leste de BH, e diz que frequentava mais a região. “Depois, a faixa etária foi mudando, entendi que estava na hora de procurar outros lugares”, analisa. Mariana conta ainda que esteve na edição do ano passado do evento, gostou e decidiu prestigiar novamente neste ano. O evento atraiu um bom público na tarde deste sábado. “Agora está bem cheio”, diz ela.





Mariana acredita que a revitalização pode atrair mais eventos e público diverso para a Sapucaí. “Como tem eventos que acontecem em horários variados, pode atrair diferentes faixas etárias. Esse evento de dia atrai um público mais familiar, crianças com os pais, pessoas mais velhas, idosos. A cidade é isso, tem que ser aproveitada por toda a população”. Para a bacharel em Direito, a via sem trânsito pode levar um público ainda maior ao local.





Ela reclama apenas da falta de arborização na região. “Poderia ter mais árvores. Fora isso, acho um espaço bacana para a cidade”.





Mais bares e eventos

A empresária Lorena Reis, de 29 anos, estava com uma barraca para vender coxinhas no festival. “Clima muito bom, bem familiar, pessoas descontraídas, curtindo o som”, avalia.



A empresária Lorena Reis acha que os eventos e bares podem aumentar na via Túlio Santos/EM/D.A Press





Lorena conta que ela e o sócio costumam participar de eventos ao ar livre, além de terem uma loja física no Bairro Padre Eustáquio, Região Noroeste da capital. Apesar de ser moradora do Caiçaras, acredita que o movimento na Sapucaí pode aumentar com a revitalização.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





“Agora virou um boulevard. Isso vai trazer mais pessoas, aumentar a capacidade de mesas. O mineiro gosta de comer sentado, apreciar o ambiente. Aqui tem uma vista muito bonita, um pôr do sol muito bonito. Acho que vai atrair mais turistas, os bares vão poder aumentar a capacidade de lugares. Talvez atraia até mais bares e eventos. Está ficando um espaço muito bom. Só falta um pouco mais de árvores”, pontua.