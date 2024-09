Uma adolescente de Belo Horizonte, de 14 anos, foi baleada na manhã desta quarta-feira (18/9), no Rio de Janeiro, após deixar o consulado dos Estados Unidos, onde passou por entrevista para obter o visto para entrada no país. Ela estava em um carro modelo Mercedes Benz, conduzido pelo pai, que errou o caminho de volta, entrando em um acesso para o Complexo da Maré, na Baixa do Sapateiro, na Zona Norte da capital fluminense. A vítima foi atendida em um hospital e está com quadro estável.





16/09/2024 - 14:12 Os Mercedes: família salvadorenha sofre com gangues e governo

16/09/2024 - 18:40 Mulher denuncia agressões contra filho autista em escola de BH

18/09/2024 - 05:56 Homem é assassinado a tiros em rua de Contagem Leia mais

No consulado, que fica no Centro da cidade, a jovem apresentou a documentação e passou pela entrevista. Foi uma das primeiras pessoas a serem atendidas. Depois, junto com o pai, foi para o carro, uma Mercedes preta, com destino à casa de um parente, e seguiram pela Avenida Brasil, orientados por um GPS.

Em determinado ponto, o pai errou o acesso para a Linha Amarela e virou a primeira rua à direita disponível, que dá acesso às avenidas Paris e Guilherme Maxwell, entradas para o Morro do Timbau.







O pai pegou um acesso para a Favela da Maré. Ele estranhou o caminho e se assustou ao ver homens e adolescentes na rua portando revólveres, espingardas e garruchas. Era um ponto de observação do tráfico, usado para monitorar a aproximação de viaturas da Polícia Militar carioca.





Ele decidiu, então, retornar. Enquanto isso, homens dispararam duas vezes contra a lataria do carro. Um dos tiros atingiu a região lombar da adolescente. O pai encontrou policiais militares do 22º Batalhão (Maré), que socorreram a menina, levando-a para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia



No hospital, ela foi levada para o setor de emergência. A vítima está com quadro estável. Ainda não há informações sobre os atiradores. Ninguém foi identificado ou preso. A ocorrência foi registrada na 21ª Delegacia de Polícia, no Bairro Bonsucesso.