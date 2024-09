BH é a capital brasileira com o maior número de dias sem chuvas. A última registrada foi em 19 de abril

Os belo-horizontinos à espera de um refresco na temperatura estão na expectativa para chuvas ainda nesta quarta-feira (18/9). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), pode ocorrer chuva rápida e isolada no período da tarde na metrópole. A cidade é a capital brasileira com o maior número de dias sem precipitações. A última registrada foi em 19 de abril.





Hoje, Belo Horizonte amanheceu com o céu nublado, influenciado pela chegada de ventos oceânicos e úmidos. A previsão para a capital mineira é de máxima estimada em 30°C e umidade relativa mínima do ar em torno de 35% no período da tarde.





Segundo Claudemir de Azevedo, meteorologista do Inmet, essa chuva isolada que pode ser registrada na cidade é devido a uma massa de ar frio que atua no litoral do país. “ À tarde, a tendência é de termos a possibilidade de chuvas isoladas na capital mineira e região metropolitana. Porém, são chuvas rápidas”, reforçou o especialista.





Em entrevista ao Estado de Minas, o meteorologista do Inmet Olívio Bahia disse que a chance real é muito baixa. “É extremamente pequena. Provavelmente um pouco mais de nebulosidade, se chover será um chuvisco”, complementou.





Setembro ainda é um mês seco em Belo Horizonte, as primeiras pancadas de chuva podem ocorrer na segunda quinzena do mês. Entretanto, a tendência para o resto da semana ainda é de tempo estável, calor e baixa umidade do ar para todo o estado.

*Estagiária sob a supervisão da subeditora Renata Galdino

