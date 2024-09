Pessoas com Transtorno do Espectro Autista - TEA ou responsáveis que utilizam automóveis para se locomover por Belo Horizonte poderão contar com um selo de identificação. A medida, definida por lei, foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) desta quarta-feira (18/9).





O adesivo nomeado ‘Autista a Bordo’ terá o objetivo de conscientizar a sociedade civil sobre a maneira de agir em situações de possível risco envolvendo o automóvel.





De acordo com o decreto, o selo será concedido para pessoas com TEA e seus responsáveis legais. Para que a utilização do adesivo seja habilitada, os interessados deverão apresentar documentos de identificação à PBH.

No entanto, a legislação ainda será regulamentada. Até o momento, os procedimentos e relações de documentos necessários ainda não foram definidos pela PBH. “O Município definirá os procedimentos e os documentos necessários para a concessão do Selo Autista a Bordo, podendo firmar convênios e parcerias para sua confecção”, destaca trecho da legislação.





Outra previsão que consta na lei é que secretarias ou autarquias do executivo poderão planejar e desenvolver campanhas que visem a conscientização de motoristas sobre o adesivo. Além disso, o texto também definiu que os custos relacionados à execução da lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias.