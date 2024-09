Com informações de Isabella Alvim da TV Alterosa*

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que um motociclista atropelou uma idosa na tarde dessa terça-feira (17/9), no centro de Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





Segundo o boletim de ocorrência, a idosa de 76 anos foi atropelada por um motociclista, de 18, que não tinha habilitação. A filha da vítima relatou que ela estava atravessando a avenida quando foi atropelada por uma moto em alta velocidade.





Comerciantes próximos ao local do acidente disponibilizaram imagens de câmera de segurança que mostram o momento em que a idosa estava quase chegando na calçada quando foi atingida pelo motociclista e arremessada.





Ainda segundo o registro, o motociclista relatou que saiu do serviço para almoçar e, quando passava pela via, a senhora atravessou após o carro que vinha na direção contrária. Ele viu a idosa no meio da rua e tentou desviar jogando a moto para o canto, mas não deu tempo de desviar totalmente.

Uma testemunha disse que viu a moto em alta velocidade e ouviu a colisão no local, que é uma área escolar e tem placa de velocidade de 30 quilômetros por hora.





Tanto a vítima quanto o condutor foram socorridos pelo Samu e levados para o Hospital Nossa Senhora de Lourdes. A idosa teve uma lesão no diafragma, fratura no joelho, hemorragia e foi transferida para o Hospital João XXIII.





O condutor teve escoriações no joelho esquerdo e relatava dor no ombro, mas não teve fratura.

A moto foi removida do local, mas o motociclista não sabe quem levou. O condutor foi para a delegacia.