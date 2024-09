Com informações de Isabella Alvim, da TV Alterosa*

Uma idosa, de 71 anos, e um homem, de 25, foram baleados durante a inauguração de um bar em Santa Luzia, Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite desse domingo (22/9).





Segundo o boletim de ocorrência, a namorada do rapaz atingido relatou que um homem entrou no bar, foi em direção a ele, efetuou disparos de arma de fogo e fugiu.





A dona do estabelecimento contou que estava servindo bebida para uma das vítimas quando viu as pessoas correndo e se escondendo. Logo depois, viu o rapaz e a idosa caídos ao solo.





O homem de 25 anos é conhecido no meio policial por cometer vários crimes. Ele foi socorrido pelo irmão para o Hospital Risoleta Neves com dois tiros no abdômen e passou por cirurgia.

A idosa foi levada para a UPA São Benedito com um tiro na região da escápula. Ela foi transferida para o Hospital Odilon Behrens. O estado de saúde dela não foi divulgado.





O evento era de inauguração do bar, que não tinha alvará para funcionar. A suspeita é que o rapaz de 25 anos era o alvo dos tiros e a idosa foi baleada por engano.

A perícia foi acionada e o caso será investigado. Até o momento, ninguém foi preso.