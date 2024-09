A adolescente mineira de 14 anos, baleada no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio de Janeiro, nessa quarta-feira (18/9), passou por cirurgia e está estável. A informação foi divulgada pela equipe de Kamila Simioni, ex-participante de “A Fazenda”, tia da jovem.





A adolescente foi baleada na lombar e o tiro atingiu o intestino. Ela passou por cirurgia ainda na tarde de ontem e está estável. A jovem seguirá em tratamento no Rio de Janeiro.





Amigos e familiares estão usando as redes sociais para postar mensagens de saúde e força. O perfil da adolescente vem repostando as fotos e agradecendo o apoio.

A adolescente estava na companhia do pai, irmão de Kamila Simioni, quando o GPS direcionou os dois para dentro da comunidade Baixa do Sapateiro, localizada no complexo da Maré.

Pai e filha foram ao Rio de Janeiro para tirar o passaporte da menina. Na volta do Consulado Americano, eles entraram por engano na comunidade e, após não se atentarem a uma ordem de parada dos criminosos locais, acabaram sendo alvo de tiros. Os bandidos estavam em um Honda HRV no momento em que abordaram a família, que estava em uma Mercedes GLA.





No consulado, que fica no Centro da cidade, a jovem apresentou a documentação e passou pela entrevista. Foi uma das primeiras pessoas a serem atendidas. Depois, junto com o pai, foi para o carro, uma Mercedes preta, com destino à casa de um parente, e seguiram pela Avenida Brasil, orientados por um GPS.





Em determinado ponto, o pai errou o acesso para a Linha Amarela e virou a primeira rua à direita disponível, que dá acesso às avenidas Paris e Guilherme Maxwell, entradas para o Morro do Timbau.





Ele estranhou o caminho e se assustou ao ver homens e adolescentes na rua portando revólveres, espingardas e garruchas. Era um ponto de observação do tráfico, usado para monitorar a aproximação de viaturas da Polícia Militar carioca.





Um dos disparos acertou a jovem, que foi encaminhada ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha.