Um homem de 38 anos foi preso na última sexta-feira (20/9), em Ibirité, na Região Metropolitana de BH. O suspeito teve a prisão decretada pelo crime de feminicídio contra a companheira, de 43, em 11 de julho deste ano. Ele a mantinha em cárcere privado.





Segundo informações da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), no dia do crime, o suspeito assinou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), alegando que a esposa havia escorregado durante o banho. O homem afirmou que a mulher teria batido a cabeça no vaso sanitário durante a noite, e, pela manhã, ao acordar, se deparou com ela no chão do banheiro.





23/09/2024 - 10:50 Polícia investiga caso de furto de R$ 500 mil de conta bancária de idosos

23/09/2024 - 11:12 Quatro assaltantes fazem reféns em galpão de empresa e roubam celulares

23/09/2024 - 12:06 BH: incêndio destrói banca de jornal no centro da capital; veja o vídeo Leia mais





Ao chegar ao local, a equipe do Samu observou haver outras marcas de lesões na vítima, além daquela da suposta queda. De acordo com Wellington Faria, delegado titular da delegacia especializada de homicídio de Ibirité, foram encontrados vestígios de sangue em vários locais do imóvel.





O homem já possuía histórico de violência, inclusive contra a própria vítima. O casal estava junto há aproximadamente dois anos, e, desde o início da relação, ela sofria agressões no âmbito doméstico. Em março de 2023, o suspeito agrediu a ex-companheira, sendo autuado em flagrante.





Testemunhas informaram à polícia que, desde que o relacionamento foi reatado, a vítima vinha sofrendo constantes agressões. Ele a mantinha presa e sem celular, impedida de manter contato com outras pessoas.





Na manhã desta segunda-feira (23/9), em coletiva, a PCMG informou que, no laudo da necropsia, comprovou-se que a vítima sofreu traumatismo craniano encefálico, lesões na face, na região pubiana, fraturas nas costelas e nos joelhos e outros hematomas, derrubando a versão do suspeito.





A conclusão do inquérito foi no último dia 19 de setembro, sua prisão preventiva foi decretada na sexta-feira (20/9). Conforme a polícia, o homem já vinha sendo monitorado, sendo preso enquanto deixava o trabalho.





Ele foi indiciado por homicídio triplamente qualificado e por meio cruel por impossibilitar qualquer chance de reação da vítima. Além disso, vai responder na Justiça por feminicídio, por se tratar de crime de violência doméstica.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata