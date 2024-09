Belo Horizonte passou por um longo período de estiagem, com 155 dias sem chuvas, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O alívio veio na noite desse domingo (22/9), quando a capital registrou uma chuva fraca em algumas regiões. Porém, a previsão de um volume maior de precipitação só deve ocorrer na segunda quinzena de outubro, segundo a meteorologia.

Nesta semana, o meteorologista Claudemir de Azevedo, do Inmet, afirmou que só deve chover no sábado (28/9). “É chuva não tão volumosa, a princípio. É comum, nesta época, que as pancadas de chuva ocorram de forma isolada, como aconteceu no fim de semana, e com volume não tão significativo.”





A média climatológica para setembro é de 49,2 mm. “Cada milímetro de chuva corresponde a um litro de água por m². Essa é a relação matemática entre milímetro e a área em que chove. Porém, até o momento, estamos com pouca chuva na capital”, ressalta.





O especialista destaca o volume pequeno da chuva de ontem nas estações meteorológicas de BH. “Tivemos 2 mm na Estação de Cercadinho, na Pampulha o volume de chuva foi zero e na do Santo Agostinho foi 0,1 mm. Foi uma chuva bastante isolada e fraca.”





Apesar disso, Azevedo observa que essa chuva ajudou a melhorar um pouco a umidade relativa do ar, que estava muito baixa em BH. “A capital chegou a registrar umidade em torno de 13%. Agora estamos com a umidade relativa do ar em torno de 30%”, pontua.

Nos próximos dias, a previsão é de céu claro a parcialmente nublado, sem expectativa de chuva em BH e região. Isso ocorre devido a uma massa de ar quente e seco que atua em grande parte do estado. “É comum nesta época da primavera, favorecendo o tempo estável, com temperaturas elevadas, baixa umidade relativa do ar e predomínio de céu claro. A chuva do fim de semana foi resultado de uma combinação de calor com umidade que surgiu na região.”