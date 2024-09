Os clubes se apresentam como uma boa alternativa para escapar da sensação de "clima de deserto" que ainda afeta Belo Horizonte. Apesar da chuva leve na noite desse domingo (22/9), a capital segue enfrentando as consequências de 155 dias de estiagem e baixos índices de umidade relativa do ar, que nesta segunda-feira (23/9) estão em torno de 30%, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia.

Pensando nisso, o EM verificou quais clubes na cidade oferecem o chamado "Day Use", modalidade que permite o acesso ao local por um dia, sem a necessidade de associação.

O veredito, no entanto, é que apenas o Clube Topázio, localizado no Bairro Paraúna, na Região de Venda Nova, permite a visita sem a necessidade de associação. O Day Use pode ser adquirido diretamente no local nas terças, quintas e sextas, das 8h às 22h, por R$ 60, e aos sábados, domingos e feriados, das 8h às 18h, por R$ 80.

Em outros clubes de BH, também é possível adquirir convites, porém, com a condição de que sejam solicitados por um sócio. No Pampulha Iate Clube (PIC), na Região da Pampulha, os convites custam R$ 105 aos finais de semana.

A Associação Atlética Banco do Brasil (AABB-BH), também localizada na Região da Pampulha, segue o mesmo método, oferecendo convites com preços que variam de R$ 40 a R$ 80, dependendo da idade. O Jaraguá Country Club, na mesma região, também utiliza o sistema de convites, com valores entre R$ 100 e R$ 200.