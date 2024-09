A primeira semana da primavera, que começou no domingo (22), é marcada por altas temperaturas e baixos índices de umidade relativa do ar em Minas Gerais. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros no estado podem bater os 40°C ao longo da semana.

Segundo o Inmet, o tempo volta a ficar estável com predomínio de sol, calor e baixa umidade do ar em todas as regiões mineiras devido a atuação de uma grande massa de ar quente e seco continental que cobre todo o Brasil Central.

A previsão para a nova estação é que as temperaturas fiquem de 1ºC a 2ºC acima da média, comparada aos anos anteriores em Minas. Nesta terça (24), o dia deve ser de céu parcialmente nublado no Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri e Jequitinhonha. Nas demais regiões, o dia será de céu claro a parcialmente nublado com névoa seca.

A temperatura máxima pode chegar a 39ºC nas regiões Norte, Alto Paranaíba e Triângulo. Já nas regiões Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata, a máxima é de 33ºC, a mais baixa do estado.

O Inmet deixou 199 municípios das regiões do Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste, Sul, Sudoeste e Campo das Vertentes em alerta para uma onda de calor, válida, pelo menos, até esta terça. As cidades enfrentam temperaturas com até 5ºC acima da média, mas não há risco à saúde.

Em Belo Horizonte, a previsão indica que o dia será de céu parcialmente nublado com períodos de sol e temperatura diurna elevada com baixa umidade do ar, à tarde. A temperatura mínima registrada nesta terça foi de 17,1ºC, às 6h, na estação Cercadinho, com sensação térmica de 7,4ºC.

A temperatura máxima estimada é de 33ºC e a umidade relativa mínima do ar em torno de 20% à tarde. BH registrou chuva fraca na noite de domingo (22), quebrando o longo período de estiagem que enfrentava neste ano. Depois de 155 dias, a capital registrou chuva, mas não deve receber uma nova precipitação considerável até outubro.