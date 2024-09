Um homem, de 21 anos, foi assassinado a tiros na noite dessa segunda-feira (23/9) com a filha de cinco meses no colo. O caso foi registrado no bairro Jardim Teresópolis, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





Segundo o boletim de ocorrência, dois indivíduos armados bateram na porta da casa da vítima, que atendeu o chamado com a bebê no colo e foi baleada.





A sogra do rapaz contou para a polícia que estava na cozinha quando escutou alguém chamar do lado de fora e pediu para o jovem atender a porta. Pouco depois, ela viu dois indivíduos apontando a arma na direção da cabeça da vítima.

Depois dos disparos, moradores da região viram dois homens correndo pela rua. A casa tem câmeras de segurança, mas elas não estavam funcionando na hora do crime.





Ainda de acordo com a polícia, o rapaz não tinha antecedentes criminais e havia sido vítima de tentativas de homicídios em datas passadas. Ele havia se mudado para o Jardim Teresópolis depois do nascimento da filha.





A perícia foi acionada e recolheu 13 estojos deflagrados de calibre 9mm. O corpo foi atingido diversas vezes e foi removido para o IML. O caso será investigado.