BHTrans divulga mudanças na circulação de veículos na Via do Minério

O trânsito na Via do Minério, na Região do Barreiro, terá mudanças a partir desta terça-feira (24/9). Segundo a BHTrans, as alterações de hoje são para implementar uma rotatória com semáforos envolvendo as avenidas Avenidas Waldyr Soeiro Emrich, Deputado Álvaro Antônio e José Braga de Moura.





A Avenida Waldyr Soeiro Emrich, no trecho entre as Avenidas José Braga de Moura - antiga Avenida Quatro - e Deputado Álvaro Antônio, que é mão dupla, passa a ser mão única no sentido Anel Rodoviário.





A Avenida José Braga de Moura, entre as Avenidas Deputado Álvaro Antônio e Waldyr Soeiro Emrich, que é mão dupla, passa a ser mão única nesse sentido.





A Avenida Deputado Álvaro Antônio se mantém como mão única no sentido Avenida Olinto Meireles.

Além das mudanças de circulação de veículos, a BHTrans também implantou nova sinalização com placas e demarcação na pista, ajustes na geometria das calçadas e implantação de rampas de acessibilidade, eliminação do canteiro central da Avenida José Braga de Moura para implantar cinco faixas de trânsito na via, implantação de alça de retorno na Avenida Deputado Álvaro Antônio para a Avenida Waldyr Soeiro Emrich e implantação de novos semáforos e ajustes na programação semafórica de equipamentos existentes.

Mudanças no transporte público





As linhas do transporte coletivo 3050, 3051, 3052, 3055, 3150, 3250 e 6350 terão o itinerário alterado seguindo as novas regras de circulação da rotatória. Não há pontos de ônibus no trecho e o embarque e desembarque dos passageiros permanecem os mesmos.