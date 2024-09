Belo Horizonte enfrenta, a partir desta terça-feira (24/9), uma nova onda de calor. A capital pode registrar temperaturas superiores a 30ºC, principalmente no período da tarde, até sábado (28).

De acordo com a Defesa Civil de BH, a previsão indica que o dia será de céu parcialmente nublado com períodos de sol e temperatura diurna elevada com baixa umidade do ar, à tarde. A temperatura máxima, nesta terça, pode chegar a 33ºC.

Dentre as orientações, a Defesa Civil recomenda que as pessoas se hidratem, evitem exposição direta ao, principalmente entre 10h e 16h, e com destaque a crianças, idosos e pessoas idosas.

É interessante diminuir esforços físicos e manter os ambientes arejados, além de fazer refeições leves e evitar bebidas alcoólicas. O uso de chapéu, óculos escuro e protetor solar também é indicado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Outras 199 cidades das regiões do Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste, Sul, Sudoeste e Campo das Vertentes também estão em alerta para uma onda de calor, válida, pelo menos, até esta terça. As cidades enfrentam temperaturas com até 5ºC acima da média, mas não há risco à saúde.